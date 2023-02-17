"Казаньоргсинтез" планирует вложить в развитие производств 70 миллиардов рублей

Такая сумма будет выделена в течение нескольких лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

"Казаньоргсинтез" планирует инвестировать в развитие производств 70 миллиардов рублей. Такая сумма будет вложена в период 2023-2027 годов, сообщил на итоговой коллегии министерства экономики Татарстана гендиректор предприятия Айрат Сафин.

В настоящий момент там завершается модернизация завода поликарбонатов, цехов завода "Этилен" для возможности переработки пропанового сырья. На окончательной стадии находится и реконструкция производства изопропилбензола.

Вместе с тем ведется реконструкция реактора "B" завода, на котором производят и перерабатывают полиэтилен низкого давления. Также строится парогазовая установка ПГУ-250.

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