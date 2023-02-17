Градоначальник подчеркнул важность того, чтобы студенты не просто окончили вуз, но и в дальнейшем пошли работать по профессии. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

В городских стационарах наблюдается переизбыток кадров, а в поликлиниках - их дефицит. Решить эту проблему планируется через образовательные программы и наставничество, рассказал на заседании президиума Казгордумы председатель постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды Рафаэль Шавалиев.

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил подключить школы к решению проблемы дефицита кадров в медицине. На сегодня в этих образовательных учреждениях города уже открыты три профильных медицинских класса - это количество планируют увеличить в два раза. Градоначальник также подчеркнул важность того, чтобы студенты не просто окончили вуз, но и в дальнейшем пошли работать по профессии.

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