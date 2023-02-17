Семерых жителей Казани обвиняют в многочисленных убийствах и похищении человека

Дело рассмотрит Верховный суд РТ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых казанцев в возрасте от 45 до 53 лет.

По информации следствия, в начале 1990-х образовалась банда «Тукаевские», которая входила в состав одноименной ОПГ. В начале 1993 года лидер группировки приказал трем участникам банды расправиться с бизнесменом, который намеревался выйти из-под криминального влияния. В результате он был застрелен около лифта в подъезде.

Спустя три года между лидером группировки и одним из ее участников произошел конфликт – мужчины боролись за лидерство. В результате мужчина был убит в подъезде выстрелом в голову.

В 1999 году руководитель банды уговаривал экс-директора КСК КГУ «УНИКС», чтобы тот регулярно делился прибылью. Получив отказ, он поручил убить мужчину. В жертву выстрелили, когда тот находился в автомобиле. Руководитель выжил.

Помимо этого, участники ОПГ похитили одного из участников конкурирующей группировки. Держали его на чердаке одного из домов, избивали железными прутьями. Позже оставили его около здания больницы, где позже пострадавший умер.

Свою вину подозреваемые отказались признавать. В скором времени уголовное дело отправят в Верховный суд Республики Татарстан.

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