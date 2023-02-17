В Татарстане зарплаты по ряду вакансий ниже средней по России

Министр обратил внимание руководство предприятий на необходимость применения мер по повышению заработной платы сотрудникам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время заседания итоговой коллеги глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил, что в республике зарплаты по ряду вакансий на порядок ниже, чем в среднем по России.

Министр привел пример: жители Татарстана, работающие в сфере транспортировки и хранения, в месяц за свой труд получают около 47 тысяч рублей, когда как в среднем по стране такие специалисты могут спокойно рассчитывать на 66 тысяч в месяц. То есть разница составляет почти 20 тысяч.

В связи с этим Мидхат Шагиахметов решил обратить внимание директоров соответствующих организаций на необходимость повышения в Татарстане зарплат.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram