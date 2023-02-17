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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:04

В Татарстане зарплаты по ряду вакансий ниже средней по России

В отдельных случаях речь идет о разнице почти в 20 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Министр обратил внимание руководство предприятий на необходимость применения мер по повышению заработной платы сотрудникам.

Министр обратил внимание руководство предприятий на необходимость применения мер по повышению заработной платы сотрудникам.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время заседания итоговой коллеги глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил, что в республике зарплаты по ряду вакансий на порядок ниже, чем в среднем по России.

Министр привел пример: жители Татарстана, работающие в сфере транспортировки и хранения, в месяц за свой труд получают около 47 тысяч рублей, когда как в среднем по стране такие специалисты могут спокойно рассчитывать на 66 тысяч в месяц. То есть разница составляет почти 20 тысяч.

В связи с этим Мидхат Шагиахметов решил обратить внимание директоров соответствующих организаций на необходимость повышения в Татарстане зарплат.

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