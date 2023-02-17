В Казани спасателей вызвали к мальчику, у которого в игрушке застрял палец

Родители не смогли помочь ребенку

Помощь спасателей понадобилась накануне в 22.43 в одном из домов Казани. Сотрудников МЧС вызвали родители трехлетнего мальчика, у которого в игрушке застрял палец. Сами они вытащить его не могли, ребенок плакал от боли.

Приехав на место, спасатели освободили уже покрасневший палец ребенка с помощью специального инструмента. Мальчик отделался испугом.

Ранее мы сообщали, что в Казани спасатели вытащили застрявшего в заборе на Право-Булачной мальчика.

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