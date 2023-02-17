Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 февраля 2023 6:43

В Казани спасателей вызвали к мальчику, у которого в игрушке застрял палец

К счастью, ребенок отделался испугом
Роман ЕФРЕМОВ
Родители не смогли помочь ребенку

Родители не смогли помочь ребенку

Помощь спасателей понадобилась накануне в 22.43 в одном из домов Казани. Сотрудников МЧС вызвали родители трехлетнего мальчика, у которого в игрушке застрял палец. Сами они вытащить его не могли, ребенок плакал от боли.

Приехав на место, спасатели освободили уже покрасневший палец ребенка с помощью специального инструмента. Мальчик отделался испугом.

Ранее мы сообщали, что в Казани спасатели вытащили застрявшего в заборе на Право-Булачной мальчика.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram