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НовостиОбщество16 февраля 2023 13:28

Отделение МВД по Атнинскому району Татарстана возглавил Дамир Гарипов

Он служит в правоохранительных органах с 2007 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Нового руководителя уже представили личному составу ведомства. Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Нового руководителя уже представили личному составу ведомства. Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Отделение МВД по Атнинскому району Татарстана возглавил Дамир Гарипов. В четверг, 16 февраля, заместитель МВД по Татарстану Алексей Завгороднев представил нового руководителя личному составу ведомства.

Дамир Гарипов служит в правоохранительных органах с 2007 года. До недавнего назначения он замещал начальника отделения МВД по Тюлячинскому району. Был удостоен медали МВД России "За отличие в службе" второй и третьей степеней, нагрудные знаки "За доблесть в службе", "100 лет уголовного розыска", сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

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