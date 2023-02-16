Нового руководителя уже представили личному составу ведомства. Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Отделение МВД по Атнинскому району Татарстана возглавил Дамир Гарипов. В четверг, 16 февраля, заместитель МВД по Татарстану Алексей Завгороднев представил нового руководителя личному составу ведомства.

Дамир Гарипов служит в правоохранительных органах с 2007 года. До недавнего назначения он замещал начальника отделения МВД по Тюлячинскому району. Был удостоен медали МВД России "За отличие в службе" второй и третьей степеней, нагрудные знаки "За доблесть в службе", "100 лет уголовного розыска", сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram