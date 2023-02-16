Приставы Нурлата перепутали и ошибочно взыскали долги с полной тезки неплательщицы

С жительницы Казани взыскали долги по оплате ЖКУ в жилом помещении в Нурлате, в котором она никогда не жила. Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Нурлата выяснила, что местный отдел судебных приставов незаконно взимал долги с 73-летней пенсионерки из Казани.

8 ноября 2022 года на жительницу Казани завели исполнительное производство о взыскании с нее долгов по оплате ЖКУ в жилом помещении в Нурлате. Однако пенсионерка никогда там не жила и тем более не пользовалась коммунальными услугами. Оказалось, что женщину перепутали с полной тезкой-неплательщицей.

В ходе проверок городская прокуратура направила протест и исполнительное производство завершили. Деньги в размере 3,6 тысячи рублей вернули жительнице Казани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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