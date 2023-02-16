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НовостиОбщество16 февраля 2023 12:29

Из Казани открылся первый прямой регулярный рейс в Абу-Даби

Перелеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Длительность полета - 5 часов.

Длительность полета - 5 часов.

Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 16 февраля, из Казани стартовал первый прямой регулярный рейс в Абу-Даби. Перелеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам.

Так, самолет вылетает из столицы Татарстана в 14.05 и прибывает в Абу-Даби в 20.05. Обратно воздушное судно из столицы Объединенных Арабских Эмиратов отправляется в 9.00, а приземляется в Казани в 13.05.

Длительность полета - 5 часов. Для каждого аэропорта указано местное время, в ОАЭ оно на час опережает московское, сообщает пресс-служба казанской воздушной гавани.

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