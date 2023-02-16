Одновременно посетить парк у "Чаши" смогут почти 200 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани изменили проект благоустройства территории у Центра семьи "Казан". Речь идет о территории юго-западнее "Чаши" по улице Декабристов. Соответствующие изменения прописаны в сборнике документов исполкома города.

Так, территорию засыпки сократили до 0,9 гектара, площадь озеленения юго-западной стороны уменьшили с 3,86 до 1,97 гектара, а число парковочных мест снизили до восьми. Благоустройство северо-восточной части и вовсе убрали из проекта. Одновременно посетить парк смогут почти 200 человек.

Схема благоустройства территории у "Чаши". Фото: сборник документов Исполкома Казани

Здесь появятся парковая зона, площадки для занятия спортом, информационные щиты, общественные туалеты и малые архитектурные формы. Вдоль Кремлевской дамбы планируют организовать парковку, а также пересмотреть маршрут общественного транспорта и установить остановки.

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