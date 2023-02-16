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НовостиОбщество16 февраля 2023 9:56

В Казани реконструируют мост через Сухую реку, который был построен почти 50 лет назад

Работы планируют провести в этом году
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Там расширят проезжую часть и тротуары.

Там расширят проезжую часть и тротуары.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

40-метровый мост через Сухую реку в казанском поселке Борисоглебское находится в столь неудовлетворительном состоянии, что стал небезопасен. Сооружение, которое было построено еще в 1975 году, решили реконструировать, сообщает комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

- За счет расширения двухполосной проезжей части на 1,5 метра ширина самого моста будет увеличена с 10,5 до 15,6 метра, - отметили в Комитете.

У моста заменят все опоры и несущие конструкции, а также оборудуют его системой водоотведения с очисткой стоков спускаемых в реку. К работам по реконструкции этого сооружения приступят в этом году.

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