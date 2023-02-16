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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:30

В Татарстане двое подростков за неделю угнали около 10 автомобилей

Полицейские задержали парней и выяснили, зачем они решили сесть за руль в столь юном возрасте
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Также некоторые автомобили были еще и повреждены.

Также некоторые автомобили были еще и повреждены.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В течении одной недели в полицию Зеленодольского района поступали заявления от местных жителей об угоне у них автомобилей. Были и те, кто сообщал о неизвестных, которые повредили чужие машины. Всего 11 преступных эпизодов.

Серию угонов местные полицейские отработали совместно с коллегами из управления уголовного розыска МВД Татарстана. В итоге злоумышленники были задержаны. Ими оказали подростки в возрасте 16 и 17 лет. Правоохранители установили, зачем они садились за руль чужих автомобилей – из хулиганских побуждений.

- Сейчас все еще проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

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