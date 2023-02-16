В Казани решили ликвидировать АО «Больница скорой медицинской помощи»

АО "БСМП" ликвидируют до лета 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Акционерное общество «Больница скорой медицинской помощи», которое находится в столице Татарстана, ликвидируют. Это следует из постановления, которое подписано главой исполкома Казани Рустемом Гафаровым.

«БСМП» было оформлено в 2007 году, уставной капитал тогда составлял 32,9 миллиона рублей. Ликвидировать акционерное общество планируется в течение полутора лет – до 31 июля 2023 года. Возглавит ликвидационную комиссию генеральный директор АО «БСМП» Рафис Билялов.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что в Набережных Челнах «Предприятие автомобильных дорог» решили сделать акционерным обществом.

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