В Набережных Челнах почти каждая третья школа работает в две смены

В этом году в Челнах появятся две новые школы
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Набережных Челнах в две смены работают 23 школы. Всего в городе 81 общеобразовательное учреждение. Информацию озвучил руководитель исполкома Фарид Салахов.
Общее число школьников в Челнах – более 70 тысяч. В каждом классе учится в среднем 26 человек.
Напомним, в текущем году в городе ведется строительство двух школ, их планируют сдать к новому учебному году. Одна расположится в микрорайоне «Притяжение», другая – в 34-м комплексе.
В конце прошлого учебного года сообщалось, что в Казани почти половина школ работает в две смены.
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