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НовостиОбщество16 февраля 2023 6:39

В Набережных Челнах почти каждая третья школа работает в две смены

В каждом классе в среднем обучается 26 человек
Роман ЕФРЕМОВ
В этом году в Челнах появятся две новые школы

В этом году в Челнах появятся две новые школы

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах в две смены работают 23 школы. Всего в городе 81 общеобразовательное учреждение. Информацию озвучил руководитель исполкома Фарид Салахов.

Общее число школьников в Челнах – более 70 тысяч. В каждом классе учится в среднем 26 человек.

Напомним, в текущем году в городе ведется строительство двух школ, их планируют сдать к новому учебному году. Одна расположится в микрорайоне «Притяжение», другая – в 34-м комплексе.

В конце прошлого учебного года сообщалось, что в Казани почти половина школ работает в две смены.

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