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НовостиЭкономика16 февраля 2023 5:09

«Казаньоргсинтез» обновил весь парк автобусов для перевозки сотрудников

На эти цели было потрачено 170 миллионов рублей
Роман ЕФРЕМОВ
Было закуплено 17 новых автобусов. Фото: "Казаньоргсинтез"

Было закуплено 17 новых автобусов. Фото: "Казаньоргсинтез"

Компания «Казаньоргсинтез» обновила весь парк автобусов, на которых перевозят рабочих. Всего было закуплено 17 единиц транспорта. В каждом из них по 54 сидячих места. Автобусы работают на газомоторном топливе.

На обновление пассажирского транспорта компания потратила 170 миллионов рублей.

По словам генерального директора «Казаньоргсинтеза» Айрата Сафина, новые автобусы снизят нагрузку на дороги благодаря отказу от использования личного транспорта.

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