«Казаньоргсинтез» обновил весь парк автобусов для перевозки сотрудников

Было закуплено 17 новых автобусов. Фото: "Казаньоргсинтез"

Компания «Казаньоргсинтез» обновила весь парк автобусов, на которых перевозят рабочих. Всего было закуплено 17 единиц транспорта. В каждом из них по 54 сидячих места. Автобусы работают на газомоторном топливе.

На обновление пассажирского транспорта компания потратила 170 миллионов рублей.

По словам генерального директора «Казаньоргсинтеза» Айрата Сафина, новые автобусы снизят нагрузку на дороги благодаря отказу от использования личного транспорта.

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