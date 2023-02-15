В Татарстане 16 февраля ожидается снег и до 18 градусов мороза

Ночью температура опустится до минимальной отметки в 8 градусов мороза. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Татарстан постепенно приходит похолодание. Так, по данным Гидрометцентра республики, 16 февраля в Татарстане будет облачно, ночью и утром с прояснениями. Осадки будут в виде снега.

Минимальная температура воздуха ночью составит от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях до 18 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра будет колебаться от 3 до 8 градусов со знаком "минус". На дорогах гололедица.

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