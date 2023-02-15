На отлов бездомных животных в Чувашии в 2023 году выделили около 7 миллионов рублей

В 2022 году отловили 293 собаки. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Чувашии в 2023 году на отлов и обращение с бездомными животными выделили 6,86 миллионов рублей. Об этом на общегородской планерке рассказал директор МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Павел Чернышов.

С марта 2020 года в Чебоксарах после отлова собак без владельцев выпускают в прежнюю среду обитания после вакцинации, стерилизации и не проявляющих агрессию. Также возможно определение собак в муниципальный приют. Вот только на данный момент число содержащихся собак превышает расчетную вместимость. Сейчас в приюте 402 собаки, хотя вмещает он только 245 зверей.

В 2022 году городу Чебоксары на мероприятия по обращению с животными без владельцев направлено 8,3 миллионов рублей. В итоге были пойманы 293 собаки. Также на выделенные деньги провели ремонт вольеров и установили ограждения.

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