В Йошкар-Оле на тротуаре под колесами автомобиля оказался малолетний ребенок

Водитель совершил наезд, когда начал сдавать назад. Фото: ГИБДД Марий Эл

Утром 15 февраля во дворе дома №10 на Ленинском проспекте Йошкар-Олы произошел наезд автомобиля на ребенка. Это произошло, когда его мама везла на санках. В этот момент во дворе водитель кроссовера пытался развернуться. Для этого он заехал на тротуар задним ходом. Ребенок оказался под колесами. К счастью, серьезных травм он не получил, сообщает ГИБДД Марий Эл.

- Водителям надо помнить что двор – то та территория, где встреча с пешеходом неизбежна. При выполнении опасных маневров нужно четко убедиться в их безопасности или же прибегнуть к помощи третьих лиц. Пешеходам же напомним, что находясь не только около дороги, но и во дворе нужно быть внимательным. Если на вашем пути автомобиль с заведенным двигателем – остановитесь, убедитесь, что машина не начинает движение, - также отметили в ведомстве.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram