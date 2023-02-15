В Челнах за 35 лет работы КБК произведено 9 млрд рулонов туалетной бумаги

Пробить отметку в 10 млрд рулонов туалетной бумаги на предприятии планируют в 2024 году. Фото: пресс-служба КБК

На Набережночелнинском КБК отмечают юбилей - 35 лет назад, в феврале 1988 года, на бумажной фабрике была изготовлена основа будущей туалетной бумаги. Совсем скоро стартовало производство теперь уже хорошо известной туалетной бумаги.

По итогам первого года работы было выпущено почти 24 миллиона рулонов бумаги. Спустя десять лет на КБК в Набережных Челнах был изготовлен уже миллиард рулонов туалетной бумаги. Всего же за время работы комбината здесь выпущено 9,2 миллиарда рулонов. Пробить отметку в 10 миллиардов рабочие планируют к концу следующего года.

Отметим, что КБК входит в десятку крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России

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