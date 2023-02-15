Дебоширов разнял один из пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарах в городском автобусе женщина и школьник устроили драку. Видео с инцидентом опубликовано в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, пассажирке не понравилось, что подросток ел сухарики. Перед ссорой женщина якобы ходила по салону и кричала на водителя. В какой-то момент горожанка начала снимать мальчика на видео, после чего тот в грубой форме сказал ей удалить запись. Завязалась драка: женщина ударила подростка, а тот вцепился ей в волосы.

В результате за даму заступился один из пассажиров, он вывел ребенка на одной из остановок на улицу.

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