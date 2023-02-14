В прошлом году в Татарстане открыли семь новых детсадов и три модульных ФАПа

В общей сложности эти дошкольные учреждения рассчитаны более чем на 1,5 тысячи ребят. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

По итогам ушедшего 2022 года на территории республики в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) были внесены, а значит поставлены на кадастровый учет, 15 социальных объектов.

- Их оформление происходило в максимально короткие сроки, - отметили в Росреестре Татарстана.

Так, речь идет о семи новых детских садах на 1 510 мест. В 2022 году они, например, были открыты в сельском поселении Эстачи Высокогорского района, в ЖК «Светлый» Пестречинского района, в селе Богородское и в районе «Притяжение» Набережных Челнов,

Также за указанный период на кадастровый учет были поставлены и три модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Они появились в селах Янга-Аул Агрызского района, Гари Елабужского района и Подгорный Такермен Мензелинского района.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram