Один из инженеров, работавший над Ту-160, который выпускается в Казани, попросил убежища в США

Мужчина заявил, что работал в Казани над выпуском самолета с 2018 по 2021 года. Фото: prav.tatarstan.ru

Приехал на машине вместе с семьей к юго-западной границе США и попросил убежища. Этим человеком стал один из инженеров работавший над российским стратегическим бомбардировщиком Ту -160, который производится в Казани.

По словам мужчины, ему нужна защита из-за якобы его протестов на Родине. Взамен он предложил американскому правительству некие ценные данные о российском военном самолете, над которым он работал в столице Татарастана с 2018 по 2021 года, сообщает Yahoo News.

По информации издания, выдававшего себя за авиационного инженера продержали «на паузе» некоторое время. Проверяли тот ли он, за кого себя выдает. В итоге там сочли, что он может быть потенциально интересен США. Мужчину для дальнейших допросов передали сотрудникам ФБР.

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