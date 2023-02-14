Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 февраля 2023 17:14

Один из инженеров, работавший над Ту-160, который выпускается в Казани, попросил убежища в США

Взамен он обещал предоставить американскому правительству ценные данные
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчина заявил, что работал в Казани над выпуском самолета с 2018 по 2021 года. Фото: prav.tatarstan.ru

Мужчина заявил, что работал в Казани над выпуском самолета с 2018 по 2021 года. Фото: prav.tatarstan.ru

Приехал на машине вместе с семьей к юго-западной границе США и попросил убежища. Этим человеком стал один из инженеров работавший над российским стратегическим бомбардировщиком Ту -160, который производится в Казани.

По словам мужчины, ему нужна защита из-за якобы его протестов на Родине. Взамен он предложил американскому правительству некие ценные данные о российском военном самолете, над которым он работал в столице Татарастана с 2018 по 2021 года, сообщает Yahoo News.

По информации издания, выдававшего себя за авиационного инженера продержали «на паузе» некоторое время. Проверяли тот ли он, за кого себя выдает. В итоге там сочли, что он может быть потенциально интересен США. Мужчину для дальнейших допросов передали сотрудникам ФБР.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram