Начальник ГИБДД по Бавлинскому району подозревается в получении взятки

Сумма взятки составила 45 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Начальник отделения ГИБДД ОМВД по Бавлинскому району подозревается в получении взятки. Соответствующее обвинение ему предъявлено СКР по РТ.

По предварительной информации следствия, один из местных жителей обратился к 36-летнему обвиняемому с просьбой о помощи: вернуть машину со штрафстоянки, а также не отдавать водительские права, которых его лишил суд за отказ от медицинского освидетельствования. Предполагается, что страж порядка оценил свою услугу в 45 тысяч рублей. При этом рекомендовал водителю написать заявление о потере прав и оставить их себе.

Позже мужчина рассказал о случившемся стражам порядка, после чего дальнейшие события происходили под контролем оперативников. Обвиняемый был задержан после получения денег. Сейчас он находится под домашним арестом.

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