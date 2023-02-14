Режиссер Никита Михалков возмутился обложкой казанского журнала

По мнению Михалкова, журнал должен дополнительно контролироваться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярный российский режиссер Никита Михалков высказал недовольство скандальной обложкой журнала «Татарстан». Свою позицию он обозначит в проекте «Бесогон ТВ».

По мнению Михалкова, журнал должен дополнительно подвергаться контролю, так как издается с привлечением бюджетных средств. Он напомнил, что на одной стороне обложки журнала был изображен черный кот и Благовещенский собор на красном фоне, на другой – белый кот и мечеть Кул Шариф на голубом фоне.

Режиссер особо отметил рисунки, которые сначала создавались отдельными.

- Как это может соединиться? Зачем это делается и кому это нужно? Кто за это отвечает? — недоумевал Михалков.

Напомним, авторов обложки обвинили в экстремизме после публикации январского номера. Главный редактор журнала Татьяна Вафина сначала заявила, что ситуацию раздули журналисты, а затем извинилась, уточнив, что редакция журнала ничего плохого не подразумевала, создавая этот номер. Позже тираж изъяли из продажи.

Особую популярность Никита Михалков получил после выхода в 1994 году фильма "Утомленные солнцем". Спустя четыре года она стал председателем правления Союза кинематографистов России. До сих пор он остается одной из самых влиятельных фигур в этой сфере.

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