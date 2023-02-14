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НовостиТуризм14 февраля 2023 9:08

Летом 2023 году из Казани увеличат число авиарейсов в Санкт-Петербург и Сочи

Стоимость билета составляет от 1,9 тысячи рублей и от 4 тысяч рублей соответственно
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Из Казани в Санкт-Петербург увеличат частоту полетов до 14 рейсов в неделю.

Из Казани в Санкт-Петербург увеличат частоту полетов до 14 рейсов в неделю.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Этим летом одна из авиакомпаний увеличит число рейсов из Казани в Санкт-Петербург и Сочи. Так, в первый город до 14 полетов в неделю (сейчас это девять полетов), а во второй - до четырех полетов (сейчас два раза в неделю), сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Отмечается, что стоимость билета в Санкт-Петербурга на данный момент начинается от 1,9 тысячи рублей, а в Сочи - от 4 тысяч рублей.

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