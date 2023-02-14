В Минобрнауки РТ предложили обязательную отработку для выпускников колледжей

На финансирование мероприятий по развитию профессионального образования за три года было выделено 12,2 миллиарда рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выпускников средних профессиональных учебных заведений могут обязать отрабатывать в течение пяти лет по своей специальности после окончания учебы. С такой идеей на заседании комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам выступил замминистра образования и науки Татарстана Рамиль Хайруллин.

Если же выпускник не захочет отрабатывать по специальности, он должен будет вернуть государству деньги, предложил представитель министерства.

- Это уже пытались сделать, но не получилось, не приняли это решение, — напомнил в ответ вице-спикер республиканского парламента Марат Ахметов.

Подобный законопроект, действительно, уже направлялся Госсоветом в Госдуму, но не был одобрен.

Между тем, Рамиль Хайруллин уточнил, что «закрепляемость» выпускников ссузов за компаниями в последние несколько лет растет.

На заседании также сообщили, что на финансирование мероприятий по развитию профессионального образования за три года было выделено 12,2 миллиарда рублей.

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