В Казани в пассажирских автобусах установят ограничители скорости

Пока ограничители установят в тестовом режиме. Фото: Алина НИЗАМОВА

В казанских автобусах установят ограничители скорости. Таким образом, водители не смогут разогнать транспорт быстрее определенной скоростной отсечки. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.

По его словам, пока устройства установят в тестовом режиме. Ограничитель скорости установят на отметке в 55 км/ч. По словам Шакирова, ПДД допускает более высокую скорость, но рисковать никто не намерен.

Следить за ситуацией будет городской оператор пассажирских перевозок. По результатам тестовой эксплуатации такого оборудования будет рассмотрен вопрос установки ограничителей на всем подвижном составе.

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