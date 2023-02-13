В Казани мужчина вышел осмотреть машину и оказался сбит насмерть

За рулем иномарки находился 26-летний водитель. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

На Горьковском шоссе в Казани водитель совершил наезд на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

В воскресенье, 12 февраля, мужчина 1967 года рождения совершил наезд на препятствие, после чего вышел осмотреть повреждения. По предварительным данным, в этот момент по Горьковскому шоссе ехал 26-летний водитель Hyundai. На высокой скорости он наехал на казанца.

В результате аварии пострадавшего госпитализировали в больницу, где тот позже скончался.

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