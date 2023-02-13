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НовостиОбщество13 февраля 2023 12:15

Мэр Казани заявил о необходимости капремонта сетей и путей электротранспорта

По словам Ильсура Метшина, особое внимание необходимо уделить и вопросам социального обеспечения сотрудников
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Также Метшин отметил, что продолжение успешных работ по ремонту электротранспорта невозможно без поддержки со стороны республики.

Также Метшин отметил, что продолжение успешных работ по ремонту электротранспорта невозможно без поддержки со стороны республики.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани необходимо провести капитальный ремонт изношенной инфраструктуры общественного электротранспорта. Об этом на "деловом понедельнике" заявил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, в городе необходимо капитально отремонтировать 70 из 132 километров трамвайных путей. В общей сложности на обновление инфраструктуры наземного электротранспорта требует около 4,5 миллиарда рублей.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить и вопросам социального обеспечения сотрудников, улучшения условий их труда. От этого складывается культура обслуживания и безопасность перевозки пассажиров.

Также Метшин отметил, что продолжение успешных работ по модернизации, ремонту и расширению сети электротранспорта столицы Татарстана невозможно без разноплановой поддержки со стороны республики. В связи с этим власти города будут добиваться выделения необходимых средств.

Напомним, в Казани в 2022 году зарплата кондукторов и сотрудников МУП "Метроэлектротранс" выросла на 20%. А у инженерно-технических работников рост составил до 10%.

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