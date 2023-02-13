Мэр Казани заявил о необходимости капремонта сетей и путей электротранспорта

Также Метшин отметил, что продолжение успешных работ по ремонту электротранспорта невозможно без поддержки со стороны республики. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани необходимо провести капитальный ремонт изношенной инфраструктуры общественного электротранспорта. Об этом на "деловом понедельнике" заявил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, в городе необходимо капитально отремонтировать 70 из 132 километров трамвайных путей. В общей сложности на обновление инфраструктуры наземного электротранспорта требует около 4,5 миллиарда рублей.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить и вопросам социального обеспечения сотрудников, улучшения условий их труда. От этого складывается культура обслуживания и безопасность перевозки пассажиров.

Также Метшин отметил, что продолжение успешных работ по модернизации, ремонту и расширению сети электротранспорта столицы Татарстана невозможно без разноплановой поддержки со стороны республики. В связи с этим власти города будут добиваться выделения необходимых средств.

Напомним, в Казани в 2022 году зарплата кондукторов и сотрудников МУП "Метроэлектротранс" выросла на 20%. А у инженерно-технических работников рост составил до 10%.

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