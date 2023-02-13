Рустам Минниханов призвал активнее готовить специалистов в области сельского хозяйства

В агротехническом колледже обучаются на повара, кондитера и тракториста-машиниста. Фото: Марсель Бадыкшин, пресс-служба мэрии Казани

В понедельник, 13 февраля, раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Рыбно-Слободский район. Здесь он принял участие в заседании муниципального Совета об итогах социально-экономического развития за 2022 год и задачах на 2023 год.

До начала заседания Рустам Минниханов посетил агротехнический техникум. В этом учреждении студенты учатся на специальностях: механизация сельского хозяйства, техобслуживание и ремонт транспорта, эксплуатация и ремонт сельхозтехники и оборудования, бухгалтерский учет. Здесь также можно стать поваром, кондитером и трактористом-машинистом.

Глава Татарстана призвал активнее готовить специалистов в области сельского хозяйства. По его словам, работодатели нуждаются в профильных сотрудниках.

Рустам Минниханов посетил мясоперерабатывающий комплекс, который работает с федеральными сетевыми магазинами. Фото: Марсель Бадыкшин, пресс-служба мэрии Казани

Кроме того, Рустам Минниханов посетил мясоперерабатывающий комплекс, который работает с федеральными сетевыми магазинами. Раис Татарстана высказал мнение о том, что производство халяль-продукции может стать актуальным направлением для развития компании.

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