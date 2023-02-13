В Набережных Челнах капремонт домов в этом году начнут на полтора месяца раньше

Работы планируется закончить до 1 сентября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Набережных Челнах в скором времени начнутся работы по капремонту многоквартирных домов. Уже проведены торги и заключены договоры с двумя генподрядчиками. Об этом на совещании в мэрии сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

- Договоры заключены 3 февраля, это раньше, чем в прошлом году, на полтора месяца. Начать ремонт можем уже сейчас, закупили материалы и уже завозим их в дома. Не видим никаких препятствий, чтобы капремонт закончить до 1 сентября. Такую задачу поставили перед всеми подрядчиками, - уточнил Зуев.

В этом году в Набережных Челнах будут капитально отремонтированы 107 многоквартирных домов

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