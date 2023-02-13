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НовостиАвто13 февраля 2023 6:47

В Набережных Челнах установят камеры для выявления «бомбил»

Речь идет об остановке «Поликлиника», которая расположена на выезде из города
Роман ЕФРЕМОВ
Во время рейдов выявить нарушителей проблематично

Во время рейдов выявить нарушителей проблематично

Фото: Игорь БУЛАТОВ

Администрация Набережных Челнов намерена установить камеры около остановки «Поликлиника» в поселке ГЭС, чтобы предотвратить нарушения правил дорожного движения. Речь идет о «бомбилах», которые ожидают пассажиров для рейсов в Елабугу и Казань, создавая помехи городскому общественному транспорту.

Как доложил на совещании в мэрии первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев, уже оштрафовано несколько нарушителей, но проблему это не решает.

- Видим, что во время проведения рейдов нарушений практически не происходит, из-за того, что водители сообщают друг другу. Это примерно одни и те же люди. Поэтому видим решение проблемы в установке специальных камер, которые в автоматическом режиме будут фиксировать эти нарушения. Сейчас с ГИБДД отрабатываем этот вопрос, чтобы решить его в кратчайшие сроки, - пояснил чиновник.

Комментируя ситуацию, мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что в городе достаточно мест для парковок и мест, где высаживать пассажиров.

- Поэтому нужно, чтобы предприятиям общественного транспорта было комфортно и безопасно работать - перевозить пассажиров, - подчеркнул глава города.

Напомним, проблему с «бомбилами» на остановке «Поликлиника» ранее поднял глава транспортного предприятия ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.