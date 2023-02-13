В Набережных Челнах установят камеры для выявления «бомбил»

Во время рейдов выявить нарушителей проблематично Фото: Игорь БУЛАТОВ

Администрация Набережных Челнов намерена установить камеры около остановки «Поликлиника» в поселке ГЭС, чтобы предотвратить нарушения правил дорожного движения. Речь идет о «бомбилах», которые ожидают пассажиров для рейсов в Елабугу и Казань, создавая помехи городскому общественному транспорту.

Как доложил на совещании в мэрии первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев, уже оштрафовано несколько нарушителей, но проблему это не решает.

- Видим, что во время проведения рейдов нарушений практически не происходит, из-за того, что водители сообщают друг другу. Это примерно одни и те же люди. Поэтому видим решение проблемы в установке специальных камер, которые в автоматическом режиме будут фиксировать эти нарушения. Сейчас с ГИБДД отрабатываем этот вопрос, чтобы решить его в кратчайшие сроки, - пояснил чиновник.

Комментируя ситуацию, мэр Наиль Магдеев подчеркнул, что в городе достаточно мест для парковок и мест, где высаживать пассажиров.

- Поэтому нужно, чтобы предприятиям общественного транспорта было комфортно и безопасно работать - перевозить пассажиров, - подчеркнул глава города.

Напомним, проблему с «бомбилами» на остановке «Поликлиника» ранее поднял глава транспортного предприятия ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.