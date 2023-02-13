Жители Татарстана назвали своих детей Дастаном, Миреллой и Марленом

Были случаи, когда челнинцы называли своих детей двойными именами: Ева-Виктория, Мухаммад-Азиз, Мухаммед-Кемаль Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самыми популярными именами для новорожденных в Набережных Челнах остаются Амир и София. Также родители часто называют своих сыновей такими именами, как Тимур, Матвей, Марк, Лев, Артем. Девочек наиболее часто челнинцы называли Евой, Аминой, Амелией, Ясминой, Миланой. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова.

Стали популярными у жителей города и старинные имена. Из русских чаще встречаются: Ярополк, Евсей, Аристарх, Просковья, Лукерья, Серафима. Распространены старинные татарские имена: Билал, Халил, Ибрагим, Нурбану, Тансылу, Хаят.

- Наряду со старинными именами встречаются необычные: Дастан, Бинямин, Марлен, Мариника, Мирелла, - рассказала Зарипова.

Были случаи, когда челнинцы называли своих детей двойными именами: Ева-Виктория, Мухаммад-Азиз, Мухаммед-Кемаль, Рузгар Алан, Ямина-Салима, Авель Лион, Али Эмирхан.