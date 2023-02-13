Мэр Набережных Челнов выразил соболезнование по случаю смерти Файзуллы Хусниева

Гражданская панихида начнется в 10:30 в здании УВД Набережных Челнов. Фото: @nail_magdeev

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выразил соболезнования родным и близким советника генерального директора ПАО "КАМАЗ" по безопасности Файзуллы Хусниева. Его не стало в воскресенье, 12 февраля. Ему было 56 лет.

- Он безупречно и грамотно выполнял возложенные на него обязанности, ответственно относился к своей работе. Его самоотверженный труд был примером честного и добросовестного служения людям, - отметил в своем телеграм-канале мэр города.

Гражданская панихида начнется сегодня, 13 февраля, в 10:30 в здании УВД города. Похоронят Хусниева в родной деревне в Рыбно-Слободском районе.

Отметим, ранее, с 2003 по 2013 год, Хусниев руководил УВД по Набережным Челнам. Этот период был непростым в истории города. Считается, что именно он руководил разгромом прогремевших на всю страну криминальных сообществ "29-й комплекс", "Тагирьяновские", "Боксеры".

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