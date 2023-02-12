За этот период местное население приобрело товаров на сумму 117,5 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году жители Марий Эл потратили в кафе, барах и столовых 6,4 миллиарда рублей. Такую статистику приводит Маристат.

За этот период местное население приобрело товаров на сумму 117,5 миллиарда рублей. При этом чаще всего жители покупали еду, напитки и табачные изделия. Расходы на эти категории составили 64,7 миллиарда рублей.

Кроме того, на розничных рынках и ярмарках они купили товары на сумму 2,9 миллиарда рублей, что на 6,1% меньше, чем в 2021 году.

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