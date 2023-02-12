В Азнакаево пенсионерка облила горючим отделение банка, а после подожгла его

Мотивы поджигательницы выясняются. Фото: скриншот

В субботу, 11 февраля, женщина устроила поджог отделения банка в Азнакаево. Видео происшествия разлетелось по соцсетям.

Пенсионерка зашла в помещение, где стоят банкоматы. Она достала из пакета бутылки и стала разливать горючее по полу. После чего она подожгла отделение банка и убежала. На место происшествия прибыли несколько пожарных экипажей. В происшествии никто не пострадал.

Поджигательницу уже задержали. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба банка.

Там также уточнили, что в момент инцидента отделение не работало. Филиал продолжит работу по графику с 13 февраля.

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