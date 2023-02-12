В ГУ МЧС Татарстана предупредили жителей об ухудшении видимости

Во время ухудшения видимости необходимо ехать только по большим дорогам и шоссе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром и днем 12 февраля на территории Татарстана и Казани местами прогнозируются метель с ухудшением видимости от одного до двух километров и сильный ветер порывами 15-17 метров в секунду.

В ГУ МЧС Татарстана предупреждают: если вы во время ухудшения погодных условий оказались в дороге, то двигайтесь только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

В случае очень плохой видимости, необходимо включить аварийную сигнализацию и остановиться на обочине. Дожидайтесь помощи в автомобиле. Двигатель оставьте включенным и обязательно приоткройте окно, чтобы обеспечить вентиляцию и не допустить отравления угарным газом.

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