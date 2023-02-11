В Йошкар-Оле семье погибшего в зоне СВО военного вручили Орден Мужества

Награду вручил мэр города Евгений Маслов. Фото: телеграм-канал главы Йошкар-Олы

В администрации Йошкар-Олы состоялась торжественная церемония передачи Ордена Мужества семье военного, который погиб в ходе проведения СВО.

- Военнослужащий удостоился награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в бою. Помним и гордимся нашим героем! – написал в своем телеграм-канале мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.

Боец удостоился ордена за мужество, отвагу и самоотверженность. Фото: телеграм-канал главы Йошкар-Олы

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