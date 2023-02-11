Жителя Елабуги отдали по суд за размещение в мессенджерах фото 17-летней девушки

Мужчина выставил снимок на всеобщее обозрение после ссоры с девушкой. Фото: Александр ГЛУЗ

Завершено расследование уголовного дела 41-летнего жителя Елабуги, которого обвиняют по статье «незаконное распространение сведений о частной жизни». Все материалы направлены на рассмотрение в суд, сообщили в следственном комитете Татарстана.

Как полагает следствие, в ноябре прошлого года обвиняемый поссорился со знакомой 17-летней девушкой. Из-за этого он забрал у нее свой мобильный телефон, которым та пользовалась. Мужчина нашел в устройстве фотографию, которая содержала сведения о частной жизни девушки. Фигурант уголовного дела разместил этот снимок в статусе мессенджеров, где числилась потерпевшая. Увидев, что ее фото попала на общее обозрение, девушка написала на мужчину заявление в полицию.

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