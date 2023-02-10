Житель Казани лишился более 500 тысяч рублей в попытке купить телефоны

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Житель Казани попался на уловки мошенников пытаясь купить мобильные телефоны. Общая сумма ущерба составила 561 тысячу рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Как рассказал потерпевший, на одном из интернет-сервисов он увидел объявление о продаже смартфонов. Цена его полностью устроила. Он связался с продавцом и заказал 6 смартфонов. Сумму он смог перечислить четырьмя переводами. Когда заявителю пришла посылка, он обнаружил, что вместо гаджетов ему прислали муляжи. Мужчина сразу обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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