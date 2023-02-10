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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:37

В Альметьевске в 2023 году закупят 5 троллейбусов и 13 автобусов

На эти цели выделили 216 миллионов рублей
Рината СТРЕБКОВА
В прошлом году Альметьевск уже приобрел шесть троллейбусов и восемь автобусов на сумму более 146 миллионов рублей.

В прошлом году Альметьевск уже приобрел шесть троллейбусов и восемь автобусов на сумму более 146 миллионов рублей.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В 2023 году в Альметьевске продолжат обновлять общественный транспорт. В планах приобретение пяти троллейбусов и сразу 13 автобусов. Об этом заявил на отчетной сессии руководитель муниципального образования Тимур Нагуманов.

По его словам, в городе сложилась просто критическая ситуация с пробками. Личный автомобиль есть фактически у каждого второго жителя города. При этом, общественный транспорт продолжает функционировать и обновляться.

В прошлом году Альметьевск уже приобрел шесть троллейбусов и восемь автобусов на сумму более 146 миллионов рублей, а также 10 автобусов на базе автомобиля «Газель Некст» на сумму более 49 миллионов рублей.

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