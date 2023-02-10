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НовостиОбщество10 февраля 2023 14:07

В выходные в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду

Температура воздуха будет варьироваться от -3 до -13 градусов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
На дорогах сохранится гололед.

На дорогах сохранится гололед.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, днем 11 февраля на территории республики местами будет метель и сильный ветер до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается от -8 до -13 градусов, днем – до -3 градусов. На дорогах гололед.

В воскресенье, 12 февраля, порывистый сильный ветер будет достигать до 17 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров будут показывать от -7 до -12 градусов, днем – все так же до -3.

Ранее "КП-Казань" писала, что в начале следующей недели ожидается снег и метель.

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