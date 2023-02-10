В Набережных Челнах «Предприятие автомобильных дорог» решили сделать акционерным обществом

В 2022 году в городе ликвидировали два МУПа. Фото: nabchelny.ru

О реорганизации муниципальных учреждений в Набережных Челнах рассказал руководитель исполкома города Фарид Салахов.

Как напомнил чиновник, в 2019 году в закон «О муниципальных предприятиях» были внесены изменения, где определены четкие условия, при которых могут вести деятельность унитарные предприятия. Если муниципальные унитарные предприятия не будут входить в этот перечень, то после 1 января 2025 года они работать не смогут и будут ликвидированы.

- Сейчас проходит работа по преобразованию унитарных предприятий, либо их ликвидации. В Набережных Челнах было 16 предприятий, деятельность которых не попадает под тот перечень. Мы проводим работу по их реорганизации или ликвидации, - пояснил Салахов.

Так, в 2022 году уже прекратили свое существование МУП «Общежитие» и «Городские бани». В последнем случае функции переданы Дирекции городского хозяйства, сами же банные комплексы работу не прекращали.

В ООО уже преобразованы или будут преобразованы следующие МУПы: УК Автозаводский, УК Комсомольский, УК Центральный, Служба градостроительного развития, Дирекция содержания городской инфраструктуры. МУПы «ПАД» и «Горкоммунхоз» будут преобразованы в акционерные общества. Во всех случаях собственником предприятий останется Исполком Набережных Челнов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram