В Казани не хватает более 1,6 тысячи кондукторов и водителей общественного транспорта

Всего в общественном транспорте города трудятся 1437 водителей и 1 309 кондукторов. Фото: Светлана Макеева

Пассажиропоток в общественном транспорте Казани за год вырос на 7 процентов – с 206 до 220 миллионов человек. При этом показатели 2022 года почти на 40 миллионов человек меньше допандемийного 2019 года. Об этом мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину доложил заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

Автобусы остаются самым популярным видом общественного транспорта в Казани, на них приходится около 70% перевозок. Следом идет метро (14%).

Автотранспортным предприятиям Казани, по данным исполкома города, на сегодняшний день не хватает 770 водителей и 843 кондуктора. Всего в общественном транспорте города трудятся 1437 водителей и 1 309 кондукторов.

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