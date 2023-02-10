В Татарстане охотника отправили под суд за смертельный выстрел в приятеля

Мужчина не проверил наличие патронов в ружье, когда складывал его в чехол. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Охота в Татарстане для 58-летнего жителя Ульяновской области закончилось уголовным делом. Ему предъявили окончательное обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщили в прокуратуре республики.

- Мужчина уже сознался в содеянном. Все материалы дела уже направленны в суд для рассмотрения, - отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, именно он виноват в гибели своего приятеля. В декабре прошлого года компания из шести человек выехала на охоту в угодья около деревни Караульная Гора. По ее окончании все начали собираться по домам. Житель Ульяновска в багажнике УАЗика уже зачехлял свое ружье 12 калибра. Он перед этим не разрядил его и не проверил на предмет наличия в нем патронов. В результате чего случайно задев курок произвел выстрел. Он пришелся внутрь машины. Так был ранен 40-летний приятель охотника, который в тот момент находился на заднем пассажирском сиденье. Мужчину тут же повезли в больницу, но по дороге туда он скончался.

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