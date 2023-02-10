В центре Казани отреставрируют жилой дом XIX века на улице Маяковского

В таком состоянии находится дом сейчас. Фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

В Вахитовском районе Казани планируют реконструировать и отреставрировать жилой дом XIX века по адресу: улица Маяковского, 29. Объект является культурным наследием республиканского значения и представляет собой кирпичное двухэтажное здание с пристроем и воротами с калиткой.

Планируется, что после реставрации дом будет выглядеть так. Фото: Комитет Татарстана по охране ОКН

Этот здание играло важную роль в исторических событиях связанных не только с Казанью, но и со Средним Поволжьем в том числе, говорится в документации, опубликованной на сайте Комитета Татарстан по охране ОКН.

Площадь участка – 844 квадратных метра. Здесь будет проведена реконструкция существующего дома, а также восстановление утраченных и полуразрушенных пристроев к зданию.

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