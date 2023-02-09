В Казани ликвидируют еще два незаконно установленные торговые точки

Незаконные постройки ликвидируют до 14 мая. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Казани намерены снести два незаконно торговых объекта. Соответствующее распоряжение подписал заместитель главы исполнительного комитета города Ильдар Шакиров.

Отмечается, что торговые точки располагаются по адресам - улица Адоратского, дом №29 и улица Рихарда Зорге, дом №39. Известно, что одна подлежащая сносу постройка является автофургоном, а вторая — киоском.

Кто именно является владельцем незаконно установленных объектов, пока не известно. Меж тем, время, чтобы самостоятельно ликвидировать объекты у владельцев есть не так много времени - до 13 февраля. В случае неисполнения предписания, торговые точки будут снесены с период с 14 февраля до 14 мая.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram