Татарстан перечислил в федеральный бюджет налогов на 812 миллиардов рублей

В прошлом году регион собрал порядка 1,26 триллиона рублей налогов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Татарстан стал одним из лидеров в стране по перечислению налогов в федеральный бюджет. Так, республика направила в казну 812 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Росстат.

По сумме перечислений Татарстан занял пятое место в стране. Больше налогов перечислили только Москва, Иркутская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В прошлом году регион собрал порядка 1,26 триллиона рублей налогов. Более 450 миллиардов поступило в консолидированный бюджет Татарстана.

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