Гидрометцентр Татарстана предупредили о тумане и метели

В начале следующей недели также выпадет снег и будут метели. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эту пятницу,10 февраля, на территории республики существенных осадков не будет. Ночью и утром в ряде районов ожидается туман, предупредили в Гидрометцентре Татарстана. В темное время суток температура воздуха будет в пределах от -6 до -11 градусов, а при прояснениях опустится тдо -14 градусов. Днем, в свою очередь, ожидается до -2 градусов.

В субботу, 11 февраля, прогнозируется повышенное атмосферное давление. Местами выпадет снег. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -13 градусов, в дневные часы – от -3 – до -8 градусов. В воскресенье, 12 февраля, ожидаются небольшой снег и местами слабая метель. Температура воздуха останется неизменной.

По предварительным данным, в начале следующей недели, 13 и 14 февраля, также выпадет снег, будут метели. Температурный режим останется прежним.

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