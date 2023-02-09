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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:53

В Набережных Челнах врачи 10 дней спасали пациента с осложнениями после коронавируса

У 44-летнего мужчины были критический аортальный стеноз и пневмония
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Пациента срочно нужно было прооперировать, но оставался высокий риск, что мужчина не выдержит хирургических вмешательств.

Пациента срочно нужно было прооперировать, но оставался высокий риск, что мужчина не выдержит хирургических вмешательств.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов на протяжении 10 дней спасали пациента с осложнениями после коронавируса.

У 44-летнего мужчины обнаружили критический аортальный стеноз и пневмонию с массивным поражением легких. Пациента срочно нужно было прооперировать, однако оставался высокий риск того, что мужчина не выдержит хирургических вмешательств.

Вместе с тем у больного развилась крайняя степень проявления острой сердечной недостаточности. Врачи перевели пациента на ИВЛ и на вено-артериальное ЭКМО. Реаниматологи сумели стабилизировать состояние, и на следующие сутки хирурги получили разрешение на операцию.

- Мы выполнили ему протезирование одного из клапанов из маленького небольшого доступа размером в пять сантиметров, - рассказал главный хирург БСМП Набережных Челнов Рамис Якубов.

После операции еще неделю жизнь пациента поддерживали с помощью аппарата ЭКМО. Сейчас мужчина пришел в себя и восстанавливается.

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