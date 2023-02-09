В Набережных Челнах врачи 10 дней спасали пациента с осложнениями после коронавируса

Пациента срочно нужно было прооперировать, но оставался высокий риск, что мужчина не выдержит хирургических вмешательств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов на протяжении 10 дней спасали пациента с осложнениями после коронавируса.

У 44-летнего мужчины обнаружили критический аортальный стеноз и пневмонию с массивным поражением легких. Пациента срочно нужно было прооперировать, однако оставался высокий риск того, что мужчина не выдержит хирургических вмешательств.

Вместе с тем у больного развилась крайняя степень проявления острой сердечной недостаточности. Врачи перевели пациента на ИВЛ и на вено-артериальное ЭКМО. Реаниматологи сумели стабилизировать состояние, и на следующие сутки хирурги получили разрешение на операцию.

- Мы выполнили ему протезирование одного из клапанов из маленького небольшого доступа размером в пять сантиметров, - рассказал главный хирург БСМП Набережных Челнов Рамис Якубов.

После операции еще неделю жизнь пациента поддерживали с помощью аппарата ЭКМО. Сейчас мужчина пришел в себя и восстанавливается.

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