Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт9 февраля 2023 11:50

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года перенесен из Казани в Сингапур

Ранее российских пловцов отстранили от участия в международных соревнованиях
Роман ЕФРЕМОВ
Столица Татарстана уже проводила чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.Фото: kzn.ru

Столица Татарстана уже проводила чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году.Фото: kzn.ru

Международная федерация плавания сообщает, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года будет перенесен из Казани в Сингапур. Даты проведения турнира озвучат позже.

Столица Татарстана уже проводила чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году. Турнир объединяет соревнования по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, синхронное плавание, плавание на открытой воде и хайдайвинг.

Напомним, В марте 2022 года Международная федерация плавания отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram